الدواء: تطوير نظم التداول والرقابة على مستحضرات التجميل

نظمت هيئة الدواء المصرية، أمس الإثنين، أولى ورش العمل الخاصة بتطوير نظم التداول والرقابة على مستحضرات التجميل، وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والجمعية الأوروبية لمستحضرات التجميل.

وصرح الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، بأن الورشة تأتي في إطار الإستراتيجية التى تتبناها الهيئة في سبيل تطوير إجراءات تداول ورقابة مستحضرات التجميل، وضمان مواكبتها للأنظمة العالمية من خلال تطبيق نظام الإدراج وبما يضمن تذليل كافة العقبات التى تواجه الشركات، من أجل دعم الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومى.

وقال إن الهيئة بصدد تدشين أولى خطوات نظم التداول والرقابة على مستحضرات التجميل من خلال نظام الإدارج المطبق عالميا، والذى يأتى وفقًا لضوابط محددة حيث تقوم الهيئة بوضع عدد من الإجراءات والاشتراطات الرقابية التى تحكم عملية تداول مستحضرات التجميل والرقابة عليها، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص مراقبة السوق المحلى والتفتيش على منافذ بيع تلك المستحضرات حرصا على كفاءة وأمان استخدام تلك المستحضرات".

وثمن نائب رئيس الهيئة الجهود المشتركة بين هيئة الدواء المصرية، وغرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، والجمعية الاوروبية لمستحضرات التجميل، والتى تمثل إحدى أهم الروابط التجارية الاوروبية، وتساهم فى رسم السياسات ووضع الإجراءات الخاصة بتداول مستحضرات التجميل.

وأشار إلى أن هذا التعاون سيضمن تطبيق أحدث الإجراءات العالمية لإدراج مستحضرات التجميل وتدريب العاملين على هذا النظام، تزامنًا مع خطة تطوير قواعد البيانات وتجهيزها لتنفيذ البرنامج المزمع تطبيقه، والذى يعتبر نواة حقيقية لتطوير آلية التعامل مع الشركات العاملة في قطاع التجميل في السوق المصرى، ويمثل نافذة جديدة للاستثمار داخل جمهورية مصر العربية.