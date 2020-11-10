وزيرة الصحة: المعامل المركزية أجرت مليون تحليل لفيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن المعامل المركزية بالوزارة، تؤدى دور هام فى اجراء تحاليل pcr للكشف عن إصابات كورونا.
وأوضحت الوزيرة، أن المعامل المركزية معتمدة دوليًا، من خلال موافقة المجلس الوطنى للاعتماد، مشيره الي انه جاري إنشاء 61 معملا فرعيا يتولي استخراج شهادات تحاليل pcr للمسافرين للخارج، بالإضافة إلى تحاليل الخاصة بالمشتبة في إصابتهم بالفيروس.
واضافت هالة زايد، أن المعامل المركزية أجرت أكثر من مليون تحليل pcr للحالات المشتبة في إصابتها بكورونا،و يتم ميكنة الخدمة وتطويرها تسهيلا علي المواطنين.
واكدت وزيرة الصحة، أن خدمات المعامل المركزية مدعومة بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى أن نتائجها في منتهى الدقة ومطابقة للمعايير الدولية.
واضافت أن إدارة المعامل استجابت لفتح السياحة في بداية شهر يوليو الماضى، وتم العمل بلا توقف حتى الآن.
أوضحت هالة زايد، أن المعامل المركزية المرجعية في الكثير من أنواع التحاليل ولا يتوقف الأمر على فيروس كورونا فقط، وتم التواصل مع منظمة الصحة العالمية لتقييم أداء المعامل المركزية والتقرير أشاد بدقة النتائج.
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