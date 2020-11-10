شعراوي يبحث مع مسئولي برنامج الأمم المتحدة مجالات التعاون المشترك

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع كل من الدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والدكتورة هبة وفا، مدير برامج التنمية المحلية والنوع الاجتماعي وتمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور كل من السفيرة لمياء مخيمر، مساعد وزير الخارجية ومدير التعاون الدولى، من أجل التنمية بالوزارة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أنشطة مشروع دعم وزارة التنمية المحلية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي بداية اللقاء، أكد اللواء محمود شعراوي، أهمية التعاون المثمر بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى من خلال برنامج الدعم الفني الذى يعد استمرارًا للتعاون المشترك، والذي بدأ في الفترة من 2009 وحتى 2015 في مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية والذي استفادت منه الوزارة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة لديها أجندة عمل تسعى لتحقيقها بالتعاون مع الجهات الداعمة والمناحة والشركاء الدوليين ومع الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم التنمية المحلية في تنفيذ بعض مجالات وأولويات العمل، ومنها التطوير المؤسسي للوزارة لتكون قادرة على دعم الإدارة المحلية وتطوير نظم العمل بها، وتفعيل سياسات اللامركزية المالية والإدارية على المستوى القومي، وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتدريبهم للقيام بإختصاصاتهم بشكل كفء وفعال.

وشدد اللواء محمود شعراوى على اهتمام الوزارة بالمحافظات الأقل حظًا تنمويًا وتسعى لتحقيق العدالة بين المحافظات في فرص التنمية، لافتًا إلى الجهود الحالية التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال من خلال تطوير التنمية المحلية للتدريب بسقارة وتبسيط الإجراءات بمراكز خدمة المواطنين بالمحافظات.



وأكد وزير التنمية المحلية اهتمام الوزارة بتنمية القدرات المؤسسية والتطوير الاقتصادى والإدارى على المستوى المركزى ومستويات الإدارة المحلية بالمحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة فى تحسين جودة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين وتوليه أهمية قصوى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.