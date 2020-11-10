ليفربول يخسر أرنولد في 4 مباريات هامة..تعرف عليها

تعرض ترينت ألكسندر أرنولد نجم وظهير ليفربول، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، والتي أقيمت يوم الاحد الماضي، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من بطولة البريميرليج ، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ظهر وهو يمسك بربلة الساق قبل أن يغادر الملعب ويحل محله جيمس ميلنر في الشوط الثاني من المباراة أمام مانشستر سيتي.

وتقرر غياب ألكسندر أرنولد عن الفريق لمدة شهر، وعودته في شهر ديسمبر المقبل، مما يعني غيابه عن مباريات ليفربول ضد كل من ليستر سيتي، أتالانتا، برايتون، أياكس.

وسيكون جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا حريصًا أيضًا على معرفة المزيد عن حالة ألكسندر أرنولد وتطورات إصابته، بعدما أدرجه في قائمة المباراة الودية مع جمهورية أيرلندا الخميس المقبل ومباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد بلجيكا وأيسلندا.

