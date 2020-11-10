عبلة كامل تثير قلق الجمهور بسبب إصابتها بالسرطان.."تعرف على القصة"

عبلة كامل تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء إنتشار الشائعات حولها في كل إتجاه والتي تشير إلى إصابتها بمرض السرطان وتدهور حالتها الصحية، ومع إختفاؤها المستمر بدأ تلك الشائعة تأخذ مسار أكبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الفنانة عبلة كامل



خرج الفنان أحمد كمال زوج الفنانة القديرة عبلة كامل السابق، ليرد على تلك الشائعات التي طالتها، معقبًا عليها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة".

واستطرد "كمال" حديثه: "وما تردد عن حالتها الصحية، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، علي حساب فنانة كبيرة".

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم"، الذي تم عرضه منذ 3 سنوات وشاركها البطولة الفنان رياض الخولى، علا غانم، رانيا فريد شوقي، منة فضالي، راندا البحيري.

