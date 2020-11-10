محمد المسعود يطالب بالاستمرار في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدائم على استغلال من الأصول المملوكة للدولة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي والاستفادة منها، ما يساعد على تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي تم العمل بها الدولة خلال الشهور الماضية وزيادة الاستثمار.

وأكد المسعود، خلال بيان اليوم الثلاثاء، أن هناك توجه واهتمام كبير من الدولة والقيادات السياسية بتعظيم إنتاج الثروة السمكية والحيوانية خلال الفترة الأخيرة، ما يهدف إلى التوسع في مزارع الإنتاج السمكي الذي يساهم وبشكل كبير في التنمية الاقتصادية مما يعود بالنفع على المواطن، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها مصر الان من مواجهة فيروس كورونا القاتل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تعتبر من أولى الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الاستزراع السمكي، ويرجع ذلك إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الاستزراع والإنتاج السمكي يعد من أهم المجالات التي تحقق طفرة حقيقية لمصر في تنمية الاقتصاد.