برلماني: اختفت ظاهرة تصويت الأموات وتزوير البطاقات وتغيير الصناديق

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، وعضو اللجنة التشريعية أن الإقبال الكبير للمواطنين في المرحلتين للانتخابات يدعو للفخر، ويوجه رسالة للعالم بأن الشعب يختار نوابه بكامل إرادته، وأن طوابير الناخبين تعكس صورة مشرفة لمصر أمام العالم أجمع، حيث كان هناك حرص وإصرار على المشاركة والتعبير عن الصوت للوصول لاختيار أفضل من يمثلهم في مجلس النواب، ولو كان كما تعدى قنوات الإخوان لحسم نواب الأحزاب الانتخابات من الجولة الأولى، لكن نسب الإعادة أعلى بكثير من نسب الفوز في الجولة الأولى.

وأشاد النائب بدور مؤسسات الدولة خاصة الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء ورجال الشرطة في تنظيم سير العملية الانتخابية في تأمين وتيسير المشهد الانتخابي، حيث نجحت فى إتمام مشهد الانتخابات وسط التحديات الراهنة والتى على رأسها كورونا وتصميم الدولة على إجرائها وتأمين الانتخابات كما سطر رجال الشرطة ملاحم جديدة، من خلال الانتشار الجيد في الشوارع بمحيط اللجان، وتنظيم طوابير الناخبين، والتشديد على الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ومساعدة كبار السن، لذا لم يكن غريبا أن نرى هذا الإقبال الواسع من المواطنين بمختلف الأعمار من أجل التصويت في هذا العرس الديمقراطى.

وأكد أن الانتخابات جرت في جو ديمقراطي حر تماما ولم يعكر صفوها أي أحداث أو مخالفات وكشفت مدى رقي المصريين في التعامل مع العملية الانتخابية واختيار مرشحيهم واثبات قوة مصر أمام العالم أجمع، وصارت بشكل منتظم مع تطبيق المعايير الدولية المُتبعة في هذا الشأن، وذلك رغم تحديات جائحة فيروس كورونا، كما اختفت ظاهرة تصويت الأموات وتزوير البطاقات وتغيير الصناديق، وذلك بفضل الإجراءات الجديدة التي تتبعها الدولة المصرية فضلا عن تواجد الكم الهائل من المنظمات الدولية والمصرية التي من شأنها مراقبة العملية الانتخابية.