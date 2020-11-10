رئيس مجلس الشيوخ يستقبل المستشار نبيل صادق اليوم

يلتقي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم، المستشار نبيل صادق النائب العام السابق، للتهنئة بتولي عبد الرازق رئاسة المجلس، وكان مجلس الشيوخ قد شهد خلال المرحلة السابقة توافد المهنئين لرئيس المجلس.

وتواصل اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عملها لمراجعة كل المواد المتعلقة بمشروع القانون؛ تمهيدا لإعداد تقرير بها يعرض فى اجتماع لاحق على اللجنة الرئيسية ثم إحالته إلى الجلسة العامة للمناقشة.