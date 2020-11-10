بشرى ومحمد علاء أحدث المنضمين لقائمة مسلسل الاختيار 2

انضم كلًا من الفنان محمد علاء والفنانة بشرى لمسلسل الاختيار2، ليكونوا ضمن الطاقم الكبير المميز الذي تم إختياره على مدار الفترة الماضية بطولة الفنانة كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

انطلق تصوير مسلسل الاختيار 2 منذ أسبوعين في التجمع الخامس بمشاهد كريم عبد العزيز في ديكور شقته، والمسلسل من إخراج بيتر ميمى وتأليف هانى سرحان وإنتاج شركة سينرجى.

لقى المسلسل تشجيعًا حافلًا من قبل الجمهور، والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث لايزال يحتذى به كأفضل عمل درامي على الإطلاق.

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الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، إياد نصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادى الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ورياض الخولى.