المقاولون العرب: لا نستطيع إستعارة لاعبين من الأهلي والزمالك لهذا السبب

صرح محمد عادل، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن استعارة لاعبين من الأهلي والزمالك في الوقت الحالي، أصبح أمر صعب للغاية بسبب المبالغ المالية الكبيرة التي تُطلب من الأندية.

وقال عادل في تصريحات إذاعية صباح اليوم، في برنامج "ملعب 9090": " لغة المادة تسيطر بطريقة كبيرة في هذه الفترة، لكن الأموال لا تصنع البطولات، ومن حسن حظ الفرق الصاعدة حديثا للدوري أنها تدفع مبالغ خيالية لاستقدام لاعبين، ورغم ذلك لدينا تجربة الجونة والتي لم تكن موفقة رغم دفع الكثير من الأموال".

