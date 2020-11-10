عاجل.. وفاة القيادى الفلسطينى صائب عريقات نتيجة إصابته بكورونا

توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس "كورونا".

وكان عريقات قد أدخل قبل أسابيع لمستشفى ”هداسا عين كارم“ بالقدس المحتلة لتلقي العلاج، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتضاربت الأنباء خلال الفترة الماضية بشأن وفاة عريقات وحالته الصحية،وقال سياسيون فلسطينيون ووسائل إعلام إسرائيلية، إن خضوع صائب عريقات لعملية زرع رئة في الولايات المتحدة عام 2017 أثر بشدة على جهازه المناعي، خصوصا منذ تشخيص إصابته بفيروس كورونا في الثامن من شهر اكتوبر تشرين الأول الجاري.

صائب محمد صالح عريقات ويُكنى بأبي علي (وُلد في 28 أبريل 1955 في أبو ديس – توفي في 10 نوفمبر 2020 في القدس) سياسي فلسطيني يُعرف بلقب «كبير المفاوضين الفلسطينيين» منذ عام 1996 لمشاركته في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما يُطلق عليه ياسر عرفات لقب «شيطان أريحا». يشغل منذ عام 2015 منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.