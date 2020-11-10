الحكومة تعلق على نقص الأدوية من الصيدليات في السوق

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، وجود نقص فى بعض الأدوية، حيث تواصل المركز مع الجهات المعنية والتى أكدت توافر الأدوية، ومن المقرر أن يصدر المركز بيان تفصيلى بعد قليل.

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كان المركز قد نفى شائعة تعطيل الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة لسوء الأحوال الجوية، مؤكدا أن الدراسة منتظمة ومستمرة بالمدارس بشكل طبيعي باستثناء 4 محافظات (البحيرة – الإسكندرية - مرسى مطروح – دمياط)، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية.