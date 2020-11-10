رغم الأمطار.. نشاط فى حركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية

وأوضح رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن السفن المتواجدة بالميناء، اليوم، بلغ 70 سفينة تحمل بضائع متنوعة.
وأضاف الغندور، فى تصريحات صحفية، أنه تم دخول وخروج 9883 شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، فضلا عن وصول 131 ألف طن بضائع إستراتيجية من الخارج.
وأوضح المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه تم تصدير 21 ألفا و680 طن بضائع إلى الخارج، بالإضافة إلى تداول 3116 شاحنة واردة وصادرة.
ومن جانبه، كلف الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، بزيادة معدلات حركة السفن والشاحنات مع توخى الحذر فى أثناء عمليات الشحن والتفريغ حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.
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