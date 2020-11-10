محافظ القليوبية: تطوير بنها وإعادة الوجه الحضارى للمدينة المهمة

قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إن مشروع تطوير كورنيش وشوارع مدينة بنها، مشروع متكامل، ويعد أحد المشروعات الطموحة التى ستغير وجه العاصمة من خلال إعادة الوجه الحضارى لها خصوصا فى المناطق المطلة على النيل.





ووجه المحافظ، خلال جولته التفقدية، اليوم الثلاثاء، لمشروع تطوير مدينة بنها - بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق التصميمات المعتمدة لعودة انتظام الحركة المرورية للسيارات، مشددا على ضروة وضع جدول زمنى للانتهاء من المشروع بالكامل. وأشار إلى أنه تم تطوير الشوارع الرئيسية بشكل كامل، ليشمل أعمال الإنارة والتشجير واللاند سكيب وأماكن استراحات وممشى المواطنين، مؤكدا أن المحافظة تعتزم تحويل مدينة بنها إلى مدينة مميزة وذات طابع خاص يليق بها ومكانتها التاريخية. وأوضح المحافظ أنه سيتم إلغاء الأسلاك الكهربية الموجودة بالشوارع الرئيسية وتحويلها إلى مسارات أرضية يتم عزلها لمزيد من المظهر والتنسيق الحضارى، وزراعة أشجار زينة ونخيل بشكل متناسق مع أعمال التطوير، والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المبانى المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة، كما سيتم تطوير كورنيش مدينة بنها على النيل ليكون متنفسا حضاريا للمواطنين من خلال تطوير سور الكورنيش وإنشاء مدرجات وبرجولات وأماكن لاستراحات المواطنين للاستمتاع برؤية مياه النيل.

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