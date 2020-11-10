وزير القوى العاملة يتابع أحوال المصريين بالسعودية

زار مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، إحدى الشركات كثيفة العمالة المصرية التى تعد أعلى معدل متواجد وتعمل فى شركة من الشركات الكبرى بها 274 فرعا بالمملكة، حيث بلغوا 2600 عامل مصرى.





وأوضح بيان صحفى، لوزارة القوى العاملة، أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع أصحاب الأعمال والعاملين المصريين بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة ُ: إن الوزير تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى بالرياض، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصا بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

ولفت الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إلى أنه قام والملحق العمالى كريم أبو السعود فى إطار زياراته الميدانية بزيارة شركة العثيم للتجزئة، بمقابلة نائب المدير التنفيذى ومدير إدارة الموارد البشرية، ومدير إدارة التوظيف، والمبيعات، ومدير إدارة المشاريع وعدد من مديرى الشركة من العاملين المصريين، وتم إبراز مدى اهتمام المكتب ووزارة القوى العاملة بالعاملين المصريين لما لهم من تأثير فعال فى سوق العمل السعودى، وتم الاتفاق فى حالة توسعة نشاط الشركة أن يؤخذ فى الاعتبار فى حالة الاستقدام أن يكون أولوية التوظيف للعامل المصرى لشغل الوظائف التى لا يشملها نظام التوطين.