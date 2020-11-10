الأنبا مقار يتفقد الإنشاءات بكنيسة القديسة رفقة بالصالحية

تفقد الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، أعمال البناء والتشطيب بكنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة بالصالحية.



تفقد الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، أعمال البناء والتشطيب بكنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة بالصالحية. وتابع أسقف الشرقية والعاشر من رمضان مع المهندسين والعمال الإنشاءات والمراحل المتبقية للانتهاء من بناء الكنيسة.

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