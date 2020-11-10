محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالعجمى

تابع محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، اليوم الثلاثاء، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بميدان مثلث الشركات بوادى القمر وعدد من المناطق الأخرى بنطاق حى العجمى، فى إطار جولات المحافظ لتفقد سيولة الحركة المرورية خلال النوة الحالية والأمطار الغزيرة التى تشهدها الإسكندرية.





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