وزير التعليم العالى: التحول الرقمى بالجامعات أصبح أسلوب حياة

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

وقدم الوزير، وفقا لبيان صحفى لوزارة التعليم العالى، الشكر لأسرة جامعة حلوان وأعضاء هيئة التدريس لاستضافة اجتماع المجلس فى مجمع الفنون والثقافة بالجامعة بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى له رسميًا فى شهر سبتمبر الماضى.

ووجه الدكتور عبد الغفار بضرورة الاستفادة من المجمع فى خلق بيئة ثقافية، وفنية، وعلمية تساعد على اكتشاف المواهب، ورعايتها، وتقديمها للمجتمع، ليكون مجمع الفنون منارة للفكر والإبداع تشجع على التفاعل الثقافى والفنى لشباب الجامعات والجمهور بصفة عامة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التحول الرقمى بالجامعات المصرية، والذى أصبح أسلوب حياة ليس فقط فى ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من نظام إدارة التعليم "LMS" التابع لبنك المعرفة المصرى، فى ظل التحول الرقمى، ورفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية للجامعات، مؤكدًا على ضرورة مشاركة أعضاء المجلس فى عرض وجهات نظرهم لتحقيق أقصى استفادة من هذا النظام.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن لقاء اليوم هو لقاء تعاونى بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى، للاستفادة من إمكانيات بنك المعرفة، والذى تم استثماره بشكل كبير وحقق نجاحات كثيرة.

ومن جانبه، أضاف طارق شوقى أن بنك المعرفة بدأ منذ عام 2015 والذى أصبح مصدرًا مصريًا لخدمة كافة القطاعات المصرية فى العديد من المجالات العلمية.

كما استعرض شوقى منصة نظام إدارة التعليم، والتى استخدمتها وزارة التربية والتعليم منذ عام 2018 والتى استهدفت مرحلة الصف الأول الثانوي، تلاها مرحلتى الثانى والثالث الثانوى.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير لاستفسارات أعضاء هيئة التدريس ووجهات نظرهم المختلفة حول منصة نظام إدارة التعليم، وكيفية تحقيق أقصى استفادة لخدمة طلاب الجامعات المصرية.