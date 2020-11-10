مستشار رئيس الجمهورية: مصر لها حصة مؤكدة من لقاحات كورونا عند إنتاجها

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن مصر تتواصل دائمًا مع الهيئات العالمية للحصول على حصة من لقاح فيروس كورونا المستجد، وأنها لها حصة مؤكدة عند إنتاجه تجاريًا.





وقال الدكتور تاج الدين، فى تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية: "إننا على تواصل دائم مع المنتجين من ناحية ومع المؤسسة الإعلامية التى تنظم وترتب وتتابع اللقاحات من ناحية أخرى، هذه الشركات لم تصل إلى نتيجة نهائية تؤكد فعالية هذه اللقاحات وآثارها الجانبية".

أضاف أن الدولة المصرية على تواصل كامل مع كل المؤسسات المشرفة على لقاحات فيروس كورونا خاصة التحالف العالمى للقاحات والتحصين "جافى"، الذى يتولى الإشراف على البيانات العلمية الدقيقة عن هذه اللقاحات.

وأوضح أن الفئات التى سيكون لها أولوية الحصول على لقاحات كورونا هى "الأطباء وأطقم التمريض والصيادلة ثم الفئات التى لديها أمراض مزمنة كالقلب والصدر والأورام، ومن لديهم أمراض مناعية فضلا عن السيدات الحوامل".

وعن تطعيم الإنفلونزا الموسمية، قال الدكتور تاج الدين إن الدولة المصرية وفرت كميات كبيرة من لقاحات الإنفلونزا العام الحالى، وتمكنت من توفير 5 أضعاف الكميات الحالية، وأن التطعيم آمن للغاية، منوهًا إلى أن من لدية حساسية البيض عليه عدم الحصول على هذا التطعيم.

وأشار إلى أن أعداد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية فى تزايد نظرا لدخول فصل الشتاء، داعيا جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.