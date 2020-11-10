وفد من وزارة النقل يزور مدينة وادى حلفا السودانية لبحث التعاون

وأوضح بيان صحفى لوزارة الخارجية، أن الوفد مكون من رئيسة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية وعددا من أعضاء الهيئة، فضلاً عن رئيس ميناء السد العالى.

وكان فى استقبال الوفد من الجانب السودانى، وكيل وزارة النقل والبنية التحتية ورئيس مصلحة الملاحة النهرية، والمدير التنفيذى لمحلية وادى حلفا، ورئيس ميناء وادى حلفا.

وصرح رئيس المكتب، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار متابعة نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للسودان فى منتصف شهر أغسطس الماضى، حيث بحث وفد وزارة النقل مع الجانب السودانى سبل التعاون بين البلدين فى مجال النقل النهرى، وبالأخص تطوير ميناء وادى حلفا ورفع قدراته ومعدلات التداول فيه فضلاً عن تطوير هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، وذلك على نحو يساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين.