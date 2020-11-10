مصر تنعى صائب عريقات: سيظل اسمه رمزا لشرف النضال

وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى: لقد فقدت القضية الفلسطينية والعالم العربى بأسره مناضلاً ثابتًا لا يتزعزع، قضيته وأهدافه واضحة ومشروعة، أفنى عمره فى الدفاع مُخلصاً عنها بشتى الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية ساعيًا دون كلل لاستعادة حقوق الشعب الفلسطينى على الرغم من كل العراقيل والظروف الصعبة التى تعرضت لها القضية الفلسطينية على مر العقود.

وتابع البيان: إذ يتقدم وزير الخارجية سامح شكرى بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، والشعب والقيادة الفلسطينية فى وفاة الأخ والمناضل صائب عريقات، يدعو المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

واختتم البيان: رحم الله الفقيد الغالى الذى سيظل اسمه نبراسًا ورمزًا لشرف النضال والمشروع الوطنى الفلسطينى.