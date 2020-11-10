وفد من وزارة النقل المصرية يزور مدينة وادي حلفا السودانية

استقبل الوزير المفوض أحمد الشريف، رئيس مكتب جمهورية مصر العربية في وادي حلفا، وفداً من وزارة النقل المصرية مكون من رئيسة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وعدداً من أعضاء الهيئة، فضلاً عن رئيس ميناء السد العالي. وقد كان في استقبال الوفد من الجانب السوداني وكيل وزارة النقل والبنية التحتية ورئيس مصلحة الملاحة النهرية، والمدير التنفيذي لمحلية وادي حلفا، ورئيس ميناء وادي حلفا.

وصرح رئيس المكتب أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للسودان في منتصف شهر أغسطس الماضي، حيث بحث وفد وزارة النقل مع الجانب السوداني سبل التعاون بين البلدين فى مجال النقل النهري، وبالأخص تطوير ميناء وادي حلفا ورفع قدراته ومعدلات التداول فيه فضلاً عن تطوير هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، وذلك على نحو يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.