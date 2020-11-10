التعليم تنفى توقيع عقوبة 4آلاف جنيه على الطلاب حال عدم ارتداء الكمامة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تطبيق الوزارة والمديريات قرار عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى المدارس والتى تصل إلى 4 آلاف جنيه .

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، لشئون المعلمين، إنه لا صحة لصدور قرار بتغريم الطالب الذى لا يرتدى الكمامة فى المدرسة بدفع 4 آلاف جنيه، لأنه لا يمكن تغريم تلميذ لمجرد أن والده لم يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة.

وأوضح نائب وزير التعليم لشئون المعلمين أنه من الصعب ارتداء الأطفال للكمامة فى المرحلة الابتدائية لظروف المرحلة العمرية، لكن الطلاب في الصفوف الأعلى مطالبين بارتدائها، لافتا إلى أن أولياء الأمور أصبحوا ملزمين بتنفيذ قرارات الحكومة والاجراء من إداراة المدرسة يكون مع ولي الأمر بعد انذاره أكثر من مرة.

وأكد أن جميع المعلمين ملزمين بارتداء الكمامة، لحمايتهم وحماية الفئة التي يتعاملون معها، ولن يتم التهاون مع المخالفين في المدارس حفاظا على حياة ملايين الطلاب.

وكانت الحكومة أقرت تطبيق عقوبة الغرامة التى تصل إلى 4 آلاف جنيه فى حالة عدم ارتداء الكمامة.