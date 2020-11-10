التعليم تنفى توقيع عقوبة 4آلاف جنيه على الطلاب حال عدم ارتداء الكمامة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تطبيق الوزارة والمديريات قرار عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى المدارس والتى تصل إلى 4 آلاف جنيه .
من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، لشئون المعلمين، إنه لا صحة لصدور قرار بتغريم الطالب الذى لا يرتدى الكمامة فى المدرسة بدفع 4 آلاف جنيه، لأنه لا يمكن تغريم تلميذ لمجرد أن والده لم يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة.
وأوضح نائب وزير التعليم لشئون المعلمين أنه من الصعب ارتداء الأطفال للكمامة فى المرحلة الابتدائية لظروف المرحلة العمرية، لكن الطلاب في الصفوف الأعلى مطالبين بارتدائها، لافتا إلى أن أولياء الأمور أصبحوا ملزمين بتنفيذ قرارات الحكومة والاجراء من إداراة المدرسة يكون مع ولي الأمر بعد انذاره أكثر من مرة.
وأكد أن جميع المعلمين ملزمين بارتداء الكمامة، لحمايتهم وحماية الفئة التي يتعاملون معها، ولن يتم التهاون مع المخالفين في المدارس حفاظا على حياة ملايين الطلاب.
وكانت الحكومة أقرت تطبيق عقوبة الغرامة التى تصل إلى 4 آلاف جنيه فى حالة عدم ارتداء الكمامة.
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