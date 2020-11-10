مصر تنعي صائب عريقات: فقدت القضية الفلسطينية مناضلاً ثابتًا لا يتزعزع

نعت وزارة الخارجية الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي وافته المنية منذ قليل.

وقالت الخارجية في بيان لها:" ببالغ الحزن وعميق الأسى ننعي المغفور له بإذن الله أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وأضافت: "لقد فقدت القضية الفلسطينية والعالم العربي بأسره مناضلاً ثابتًا لا يتزعزع، قضيته وأهدافه واضحة ومشروعة، أفنى عمره في الدفاع مُخلصاً عنها بشتى الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية ساعيًا دون كلل لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على الرغم من كل العراقيل والظروف الصعبة التي تعرضت لها القضية الفلسطينية على مر العقود".

وأكدت أن وزير الخارجية سامح شكري يتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، والشعب والقيادة الفلسطينية في وفاة الأخ والمناضل صائب عريقات، يدعو المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.