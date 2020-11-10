رئيس المعامل المركزية: نستقبل أكثر من 3 آلاف مسحة يوميا لفيروس كورونا

أكدت الدكتورة نانسي الجندي رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، أن المعامل حصلت على التقييم الأول بالشرق الأوسط بشهادة منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الجندي، أن أعداد المعامل التابعة للمعامل المركزية بلغت 60 معملا منتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت د.نانسي الجندي، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم عن دور المعامل المركزية ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، أن المعامل تستقبل جميع العينات والمساحات الخاصة بكورونا على مستوى الجمهورية ويصل عددها لنحو 3500 مسحة يوميا.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن المعامل المركزية بالوزارة، تؤدى دور هام فى اجراء تحاليل pcr للكشف عن إصابات كورونا.

وأوضحت الوزيرة، أن المعامل المركزية معتمدة دوليًا، من خلال موافقة المجلس الوطنى للاعتماد، مشيره الي انه جاري إنشاء 61 معملا فرعيا يتولي استخراج شهادات تحاليل pcr للمسافرين للخارج، بالإضافة إلى تحاليل الخاصة بالمشتبة في إصابتهم بالفيروس.

وأضافت هالة زايد، أن المعامل المركزية أجرت أكثر من مليون تحليل pcr للحالات المشتبة في إصابتها بكورونا،و يتم ميكنة الخدمة وتطويرها تسهيلا علي المواطنين.

وأكدت أن خدمات المعامل المركزية مدعومة بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى أن نتائجها في منتهى الدقة ومطابقة للمعايير الدولية.

وأضافت أن إدارة المعامل استجابت لفتح السياحة في بداية شهر يوليو الماضى، وتم العمل بلا توقف حتى الآن.

أوضحت هالة زايد، أن المعامل المركزية المرجعية في الكثير من أنواع التحاليل ولا يتوقف الأمر على فيروس كورونا فقط، وتم التواصل مع منظمة الصحة العالمية لتقييم أداء المعامل المركزية والتقرير أشاد بدقة النتائج.