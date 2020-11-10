وزيرة التضامن تدشن برنامج مودة للعام الدراسى الجديد بجامعة حلوان

وشهدت وزيرة التضامن، وفقا لبيان صحفى، فيلما تسجيليا عن نشاط المشروع وعرض أنشطة المشروع بجامعة حلوان، وكذلك عرض (on line) لـ 22 تدريبًا يتم بالتوازى فى جميع كليات الجامعة.

وأكدت نيفين القباج أن الأسرة عبارة عن دولة صغيرة يحكمها نظم وقواعد، مشيرة الى أن النجاح فى الأسرة يؤدى إلى نجاح دور الفرد فى الوطن.

وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعى، طلاب جامعة حلوان بالاستمتاع ببرنامج مودة والاستفادة مع المعانى العديدة التى تصدر من البرنامج، مشددة على أن هذا البرنامج تفاعلى ويطرح الأفكار والرؤى لذلك يجب على الطلاب الاستفادة منه.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعى اختارت إطلاق مرحلة جديدة من مشروع برنامج (مودة) عبر جامعة حلوان تقديرا لدورها الرائد فى إطار هذا المشروع القومى، والذى يأتى فى إطار تكليف مباشر من رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعى بإعداد رؤية متكاملة لإعداد المقبلين على الزواج ومواجهة ظاهرة الطلاق فى مصر، والتى وصلت إلى 211545 حالة طلاق عام 2018.

وأكدت القباج، أنه بتحليل المؤشرات الخاصة بهذه الحالات، فقد رصدت وزارة التضامن الاجتماعى ارتفاعا فى معدلات الطلاق فى السنوات الأولى من الزواج، حيث أن 38 % من حالات الطلاق المسجلة تحدث خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الزواج، و 15 % خلال السنة الأولى من الزيجة، وهى مؤشرات تؤكد على أهمية استهداف الشباب فى مرحلة ما قبل الزواج لتعريفهم بالأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، والمفهوم الواقعى للزواج والحياة الأسرية وهو ما يشكل جوهر عمل مشروع (مودة).

وتابعت: وأعد المشروع كخطوة أولى محتوى علمى تدريبى بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واعتماده من المجلس الأعلى للجامعات، ويتناول المحتوى العديد من الجوانب التى تهم الشباب المقبل على الزواج، على مستويين، يتمثل الأول فى الجانب الاجتماعى والنفسى ويتضمن أسس اختيار شريك الحياة، أدوار ومسؤوليات كل طرف، احترام الآخر، التواصل والحوار الأسرى، مواجهة العنف بكل أنواعه، إدارة الخلافات وحل الصراعات، التربية الوالدية وإدارة الموارد الاقتصادية.

وأضافت أن المستوى الثانى فيتمثل فى الجوانب الصحية وتتضمن أهمية الفحص الطبى قبل الزواج - تداعيات زواج الأقارب - تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات - فترة الحمل - وأهمية الأسرة الصغيرة، أما المستوى الثالث فيتمثل فى الجوانب الشرعية وتتضمن فترة الخطوبة وأحكامها الحقوق والمسئوليات - الذمة المالية للزوجة.

وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت من خلال مشروع (مودة) خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من الأنشطة منها أولا على مستوى الاتصال المباشر وتتضمن تدريب 100 ألف طالب / ة على مستوى 8 جامعات مصرية من خلال 350 عضو هيئة تدريس قام المشروع بإعدادهم لتنفيذ تدريبات مودة، وتدريب 17 ألف مكلفة بالخدمة العامة على مستوى 25 محافظة، وتدريب وإعداد شبكة من المدربين الشباب لتنفيذ تدريب مودة بمختلف الهيئات الشبابية على مستوى الجمهورية، وإطلاق مبادرة جديدة للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان الذين يتم علاجهم من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وزوجاتهم بهدف تهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعى، لاسيما فى ظل ما رصدناه من تنامى مشكلة الطلاق بين مرضى الإدمان.

أما على مستوى التواصل الرقمى فيتمثل فى إطلاق منصة رقمية للتدريب عن بعد فى ديسمبر 2019 وبحضور رئيس الجمهورية، وتمثل المنصة نموذجا للتحول الرقمى فى مجال تناول الموضوعات والمشكلات الاجتماعية، وقد تردد على المنصة منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر أكتوبر، 2.187.150 مصرى بالإضافة إلى 167. 140 تسجيل.

وقد اعتمد المجلس الأعلى للجامعات المنصة الرقمية كمتطلب تخرج على مستوى الجامعات المصرية بدء من العام الدراسى 2020- 2021.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تفخر أن الشباب عنصر هام ومحورى فى العديد من برامجها وأنشطتها ومن هذا المنطلق فإننا نستثمر تواجدنا اليوم بالجامعة لنطلق منبرا تفاعليا جديدا للتواصل مع الشباب وهو (بيت التطوع) لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والذى يستهدف توعية ما يقرب من 3 آلاف شاب وفتاة بمخاطر المخدرات سنوية مع استقطاب ما يقرب من 3 آلاف شاب متطوع لينضم كل عام الأنشطة الرابطة التطوعية للصندوق والتى وصل قوامها الآن إلى ما يقرب من 29 ألف وخمسمائة شاب فى جميع المحافظات، ويمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم، كما تمثل الفتاة 65 % من المتطوعين، وهو أمر نفخر به.

وأشارت إلى أن واقع الأمر يؤكد أن الحركة الشبابية لمتطوعى الصندوق أثرت عمله، فهى تمتد إلى المشاركة فى وضع السياسات وتطويرها وتنفيذ برامج التوعية والوقاية الأولية وتصميم وتطوير حملاتنا الإعلامية والمشاركة فى إدارة صفحة الصندوق على الفيس بوك والتى تضم ( 2 مليون) عضو، 86 ٪؜ منهم من فئة الشباب، هذا بالإضافة إلى مشاركة خريجى أقسام كلية علم النفس والاجتماع وكلية الخدمة الاجتماعية فى برامج علاج وتأهيل مرضى الإدمان بعد بناء قدراتهم على تنفيذ هذه البرامج وفقا لمعايير عمل الصندوق.

ومن جانبه أبدى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ترحيبه بزيارة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤكدا ترحيب الجامعة بتنفيذ برامج وأنشطة وزارة التضامن الاجتماعى وعلى رأسها برنامج مودة الذى تم إطلاقه اليوم بالجامعة للعام الدراسى الجديد.

والجدير بالذكر أن مشروع مودة تُنفّذه وزارة التضامن الاجتماعى بتكليف من رئيس الجمهورية، وذلك لارتفاع معدلات الطلاق فى مصر.

ويهدف المشروع إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض المنازعات بما يُساهِم فى خفض معدلات الطلاق.

ويشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالى لتنفيذ البرنامج فى الجامعات والمعاهد فى فبراير 2019، كما تم إعداد دليل علمى للبرنامج وتم اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات وتم تعميمه بدءاً من العام الدراسى 2019 / 2020.