اليوم.. رئيس الشيوخ يستقبل الأنبا باخوم والنائب العام السابق

يأتى ذلك عقب اللقاء الذى يستقبل فيه أيضا النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للغرفة التشريعية الثانية.

وشهدت الفترة السابقة، استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددا من المسؤولين الحكوميين ورموز القضاة.

على جانب آخر، انتهت اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، من أعمالها وتشكيل لجنة مصغرة للصياغة، تمهيدا لمناقشتها فى الجلسة العامة قبل إرسالها لمجلس الوزراء.