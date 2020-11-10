صور.. وزير الإنتاج الحربى يبحث زيادة التعاون مع الشركات البولندية

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الثلاثاء، السفير حاتم تاج الدين المرشح لأن يكون سفير مصر لدى دولة بولندا، وميهاو وابيندا سفير بولندا بالقاهرة والوفد المرافق له بمقر وزارة الإنتاج الحربى اليوم، لبحث سبل التعاون فى التصنيع الحربى والمدنى بين شركات الإنتاج الحربى ونظيراتها فى بولندا.





واستعرض الوزير مرسى خلال اللقاء أوجه التعاون القائمة بين الطرفين فى عدد من المجالات منها "أنظمة المراقبة بالكاميرات، تحويل المحركات للعمل بالغاز الطبيعى"، مؤكدا أنه يسعى إلى زيادة أوجه التعاون بين الجانبين ليشمل مجالات جديدة مثل: "إنتاج الفولاذ، أنظمة الإنذار والليزر ومكافحة الحريق، الأنظمة الهيدروليكية، معدات الأمن الصناعى"، مؤكدا أن التعاون مع الشركات البولندية يعد فرصة هامة لشركات الإنتاج الحربى للاستفادة من خبرة الشركات البولندية المتطورة لنقل تكنولوجيا التصنيع إليها.



كما أكد الوزير مرسى خلال اللقاء على أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر بين الطرفين، ووجه الدعوة إلى تبادل الزيارات والوفود من المهندسين والفنيين فى الشركات بين الطرفين لتحديد المجالات المشتركة التى يمكن التعاون من خلالها ووجه الدعوة للسفير البولندى والشركات البولندية للمشاركة فى معرض السلاح القادم EDEX والمقرر عقدة خلال عام 2021.



ومن جانبه، أكد ميهاو وابيندا سفير بولندا بالقاهرة، أن نجاح التعاون وجدية المباحثات بين الطرفين يعزز من رغبة الشركات البولندية فى فتح مجالات جديدة للاستثمار لها فى مصر، خصوصا فى ظل التطور الملحوظ الذى تشهده البلاد فى الفترة الأخيرة، وأوضح أن شركات الإنتاج الحربى المشهود لها بالكفاءة والدقة وما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وفنية وبشرية تجعل منها الشريك الأمثل للتعاون مع الشركات البولندية فى المجالات الصناعية المشتركة على الصعيدين الحربى والمدنى.

ومن جانبه، أشار حاتم تاج الدين المرشح بأن يكون سفير مصر فى بولندا بأنه سيعمل عند تولية منصبة على نقل ما اطلع علية من خبرات فنية وتكنولوجية متطورة فى العديد من مجالات الصناعات العسكرية والمدنية بشركات الإنتاج الحربى التى تعد إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية إلى بولندا، كما أكد عزمه على دعوة الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال فى دولة بولندا لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى والتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات التى تمتلكها وتحديد مجالات التعاون المقترحة حيث تمثل هذه الزيارات مجالا خصبا لعقد شراكات جديدة مع الإنتاج الحربى.



وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن هذا اللقاء يعد تأكيدا على رغبة وزارة الإنتاج الحربى فى التعاون والتكامل مع الشركات العالمية من أجل تعميق ونقل تكنولوجيا التصنيع وإدخال صناعات جديدة إلى مصر، مشيرا إلى أن وزير اللدولة للإنتاج الحربى قد حث على دعوة الشركات البولندية فى المشاركة فى معرض إيديكس المقبل.