اعتماد معامل صحة مصر دوليا كأول مراكز بالشرق الأوسط لإجراء تحاليل كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حصول المعامل المركزية التابعة للوزارة على الاعتماد الدولى من المجلس الوطنى للاعتماد "EGAC" كأول معامل معتمدة فى مصر والشرق الأوسط لإجراء تحاليل الPCR وتحاليل الأجسام المضادة لفيروس كورونا.





جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال الحدث العلمى السنوى الذى تنظمه المعامل المركزية "One Health approach" للعام الثانى على التوالى تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والذى يقام فى شهر نوفمبر الجارى بالتزامن مع عدد من دول العالم، إذ يتضمن ورش عمل لتدريب الفرق الطبية من كل محافظات الجمهورية على مدار 3 أيام، ومحاضرات عن الأبحاث المحدثة لفيروس كورونا وأهم الأجهزة والتشخيصات، بحضور الدكتورة نانسى الجندى رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، والدكتورة مها عبدالمنعم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورمحمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور محمد فوزى السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادى النيل وعدد من أساتذة الجامعات المصرية ومديرى المعامل بالمحافظات.



وتوجهت الوزيرة بالشكر للدكتورة نانسى الجندى رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، وكل العاملين بالمعامل المركزية فى كافة محافظات الجمهورية لمجهوداتهم والتفانى فى العمل على مدار 24 ساعة للتصدى لفيروس جديد على العالم، وذلك منذ تشخيص حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا بمصر فى 14 فبراير 2020، وإعادة التحليل للتأكد من النتائج والتطوير المستمر لآداء المعامل، من خلال التواصل مع الجهات الدولية ومنظمة الصحة العالمية التى أرسلت بعثات للتقييم أشادت بدورها بدقة نتائج المعامل والتطوير المستمر واتباعها معايير الجودة العالمية.



كما أكدت الوزيرة الدور الكبير للمعامل المركزية حيث إنها خط الدفاع الأول لوزارة الصحة والسكان وللدولة المصرية، مشيرة إلى قدرة المعامل على استيعاب الاحتياجات المتزايدة لإجراء تحاليل فيروس كورونا، حيث تم التوسع فى المعامل المركزية لتصل إلى 60 معملًا متخصصًا على مستوى محافظات الجمهورية تحت الاشراف الفنى والمتابعة العلمية للمعامل المركزية، كما تم تجهيز المعامل وتوفير الأجهزة والكواشف بالمحافظات السياحية مثل "البحر الأحمر وجنوب سيناء" لخدمة السياح القادمين إلى مصر، كما تم تجهيز المعامل الحدودية لتسهيل التجارة والنقل عبر الحدود.



وأضافت الوزيرة، أنه تم تجهيز 27 معملًا فى أنحاء الجمهورية لإجراء تحاليل السفر لراغبى السفر إلى الخارج، طبقًا للاشتراطات التى اتخذتها بعض دول العالم لإلزام المسافرين بشهادة "pcr" بسلبية تحاليل فيروس كورونا قبل دخول البلد بـ 48 ساعة، بالإضافة إلى دور المعامل المركزية خلال الاستحقاقات الدستورية من خلال إجراء تحاليل المخدرات للناخبين بمجلسى النواب والشيوخ.

كما لفتت إلى أن المعامل المركزية هى المرجعية الأولى للدولة فى كل التحاليل، فلم تقتصر على إجراء تحاليل فيروس كورونا بل تشمل تحاليل البيئة سواء عينات الأغذية أو المياه، فى إطار الحرص على صحة المواطن المصرى وبما يضمن جودة وسلامة المنتجات الغذائية، كما أنها المعمل المرجعى فى بعض الوبائيات مثل "الدرن".



ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نانسى الجندى رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، أنه تمت مراجعة من قبل خبراء المجلس الوطنى للاعتماد "EGAC"، كيفية سحب عينة إجراء تحليل pcr لفيروس كورونا وبيئة سحب العينة، بالإضافة إلى ملاحظة الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين فى المعامل، وميكنة نظام تسجيل العينات ووضع الأكواد بما يضمن دقة نتائج التحليل، وتمت ملاحظة أيضًا آلية عمل أجهزة التحاليل والمخازن وثلاجات حفظ العينات والكواشف، وأوصت لجنة الخبراء بحصول الإدارة المركزية للمعامل على الاعتماد الدولى طبقًا للمواصفة القياسية ايزو 15189.



وأشارت إلى أن اعتماد المعامل المركزية بشكل رسمى يجعلها المصدر الرئيسى فى إصدار شهادات الخلو من فيروس كورونا لأغراض السفر للخارج، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فيروس كورونا فى البطولات الرياضية والدولية وغيرها، مشيرًا إلى إصدار المعامل المركزية شهادات الخلو من فيروس كورونا مع طباعة العلامة المائية الخاصة بوزارة الصحة والسكان لضمان سلامة وأمان الشهادة.

ولفتت إلى أن حصول المعمل على الاعتماد، دليلًا على أن المعمل يطبق أفضل الممارسات من خلال الكفاءة الفنية للقيام بالتحاليل الطبية اعتمادًا على طرق تم التحقق منها، ويحصل المعمل المعتمد على نوع من الاعتراف الدولى يسمح بقبول نتائجه حول العالم.



وتابعت أنه يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان للحجز وتحديد موعد إجراء تحاليل السفر وتشمل تحاليل الفيروسات الكبدية وفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال اللينك https://www.clab.mohp.gov.eg/