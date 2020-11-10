وزير الإنتاج الحربى يبحث مع سفير "بولندا" بالقاهرة تعاون الشركات البولندية

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير حاتم تاج الدين، المرشح لأن يكون سفير مصر لدى دولة بولندا وميهاو وابيندا سفير بولندا بالقاهرة، والوفد المرافق له بمقر وزارة الإنتاج الحربي اليوم، وذلك لبحث سبل التعاون في التصنيع الحربي والمدني بين شركات الإنتاج الحربي المصرية ونظيراتها في بولندا .

استعرض الوزير مرسى، خلال اللقاء أوجه التعاون القائمة بين الطرفين فى عدد من المجالات منها (أنظمة المراقبة بالكاميرات ، تحويل المحركات للعمل بالغاز الطبيعي )، مؤكدا أنه يسعى إلى زياده أوجه التعاون بين الجانبين ليشمل مجالات جديدة مثل : ( إنتاج الفولاذ ، أنظمة الإنذار والليزر ومكافحة الحريق ، الأنظمة الهيدروليكية ، معدات الأمن الصناعي ) ، مؤكداً أن التعاون مع الشركات البولندية يعد فرصة هامة لشركات الإنتاج الحربي للاستفادة من خبرة الشركات البولندية المتطورة لنقل تكنولوجيا التصنيع إليها.

كما أكد الوزير خلال اللقاء علي أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر بين الطرفين، ووجه الدعوة إلى تبادل الزيارات والوفود من المهندسين والفنيين في الشركات بين الطرفين، لتحديد المجالات المشتركة التي يمكن التعاون من خلالها، موجها الدعوة للسفير البولندى والشركات البولندية للمشاركة فى معرض السلاح القادم EDEX والمقرر عقدة خلال عام 2021.

من جانبه، أكد " ميهاو وابيندا" سفير بولندا بالقاهرة، أن نجاح التعاون وجدية المباحثات بين الطرفين يعزز من رغبة الشركات البولندية في فتح مجالات جديدة للاستثمار لها في مصر، خاصة في ظل التطور الملحوظ الذى تشهده البلاد في الفترة الأخيرة، موضحا أن شركات الإنتاج الحربي المشهود لها بالكفاءة والدقة وما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وفنية وبشرية تجعل منها الشريك الأمثل للتعاون مع الشركات البولندية في المجالات الصناعية المشتركة على الصعيدين الحربي والمدني.

بدوره، أشار حاتم تاج الدين المرشح بأن يكون سفير مصر في بولندا بأنه سيعمل عند تولية منصبة علي نقل ما اطلع علية من خبرات فنية وتكنولوجية متطورة في العديد من مجالات الصناعات العسكرية والمدنية بشركات الإنتاج الحربي التي تعد إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية إلي بولندا كما أكد علي عزمة علي دعوة الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال في دولة بولندا لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي والتعرف علي أرض الواقع علي الإمكانيات التي تمتلكها وتحديد مجالات التعاون المقترحة حيث تمثل هذه الزيارات مجالاً خصباً لعقد شراكات جديدة مع الإنتاج الحربي.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن هذا اللقاء يعد تأكيداً على رغبة وزارة الإنتاج الحربي في التعاون والتكامل مع الشركات العالمية من أجل تعميق ونقل تكنولوجيا التصنيع، وإدخال صناعات جديدة إلى مصر، مشيراً إلي أن وزير اللدولة للإنتاج الحربى قد حث علي دعوة الشركات البولندية فى المشاركة في معرض إيديكس القادم.