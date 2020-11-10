احتفالا بذكرى ميلاد بيتهوفن الـ 250.. نوتة موسيقى "فيديليو" هدية لـ دار الأوبرا المصرية

أقامت دار الأوبرا المصرية، أمس الاثنين، احتفالية خاصة بمناسبة الذكرى 250 لميلاد الموسيقار الألماني بيتهوفن، بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم ومدير دار الأوبرا مجدي صابر والسفير الألماني بالقاهرة.

وبحسب بيان للسفارة الألمانية بالقاهرة، سلّم السفير الدكتور "سيريل ﭼان نون" خلال الاحتفالية، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والمايسترو أحمد الصعيدي، النوتة الموسيقية لأوبرا "فيديليو" من تأليف لودڤيج فان بيتهوڤن، وبإعارة تلك النوتة للجانب المصري تشارك كل من ألمانيا ومصر في إحياء ذكرى ذلك المؤلف الموسيقي الفذ بمناسبة ذكرى ميلاده المائتين والخمسين وتبعثان في الوقت ذاته برسالة تؤكد على عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية بالقاهرة تزمع إدراج أوبرا "فيديليو" في خطة عروضها وتقديمها على مسرح دار الأوبرا يوم ٢٧ مارس ٢٠٢١.

وقال السفير "نون" بمناسبة تسليم النوتة الموسيقية إن بيتهوڤن استشرف بموسيقاه دروبا جديدة ولايزال حتى يومنا هذا مصدر إلهام للبشر في جميع بقاع الأرض، ومشيرًا إلى أن بيتهوڤن يمثل له بصفته مواطنا ألمانيا وأوروبيا أهمية خاصة أخرى: لقد أبدع بتلحينه ´لقصيدة الفرح´ عملا موسيقيا وقع الاختيار عليه ليعبر عن قيم السلام والحرية والتضامن تعبيرًا موسيقيًا في نشيد الاتحاد الأوروبي.

وتابع ومن ثم فإنه لمن دواعي سروري اليوم أن أجلب قطعة صغيرة من بيتهوڤن إلى مصر بتسليم هذه النوتة الموسيقية إعلاء لتلك القيم."

وتحتفل ألمانيا والعالم أجمع بحلول الذكرى المائتين والخمسين لميلاد المؤلف الموسيقي لودڤيج فان بيتهوڤن الذي ولد في مدينة بون. لقد كان بيتهوڤن فنانا درج على إعادة اختراع نفسه بين الحين والحين، فنانا أوسع في حدود الموسيقى، وعندما كان يفعل ذلك كان يضع قيم مجتمعه موضع تساؤل، ولم تفقد موسيقاه أيا من حضورها وتعد أعماله الموسيقية من أكثر الأعمال عزفا في جميع أنحاء العالم. ومن ثم فإن المبادرة التي أطلقتها الحكومة الاتحادية الألمانية تحت شعار "بيتهوڤن 2020" (BTHVN2020) انطلاقا من موسيقى بيتهوڤن تسعى إلى لم شمل البشر في ألمانيا وحول العالم وتشجيع المشاريع الثقافية والفنية الابتكارية. ونظرا لظروف الجائحة فإن البرنامج سوف يستمر ممتدا إلى قلب عام 2021.