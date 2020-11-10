أفنى عمره دفاعا عن القضية الفلسطينية.. الخارجية تنعي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

نعت وزارة الخارجية، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات الذي وافته المنية منذ قليل.

وقال بيان للوزارة ورد للموقع نسخة منه، إنها تنعى ببالغ الحزن وعميق الأسى المغفور له بإذن الله الدكتور صائب عريقات، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية والعالم العربي بأسره فقد مناضلًا ثابتًا لا يتزعزع، قضيته وأهدافه واضحة ومشروعة، أفنى عمره في الدفاع مُخلصًا عنها بشتى الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية ساعيًا دون كلل لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على الرغم من كل العراقيل والظروف الصعبة التي تعرضت لها القضية الفلسطينية على مر العقود.

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، والشعب والقيادة الفلسطينية في وفاة الأخ والمناضل صائب عريقات، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وختم البيان، قائلا: رحم الله الفقيد الغالي الذي سيظل اسمه نبراسًا ورمزًا لشرف النضال والمشروع الوطني الفلسطيني. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".