الأرصاد: طقس الغد معتدل بجميع الأنحاء وأمطار بوجه بحري والسواحل.. والقاهرة 24 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الأربعاء، لطيف على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة، ويصاحبه أيضا أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري.

ويكون الطقس لطيفا نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا، تصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة، بينما يبقى الطقس معتدلا على محافظات جنوب وشمال الصعيد وسط انعدام لفرص سقوط الأمطار هناك.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن غدا، الأربعاء، هو نهاية موجة الأمطار على البلاد خلال هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تعاود الموجة الأمطار خلال الأسبوع القادم.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16، السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 17، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20، شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 16.