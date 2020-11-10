لتعميق ونقل تكنولوجيا التصنيع.. وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون الثنائي مع سفير بولندا بالقاهرة

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير حاتم تاج الدين المرشح لأن يكون سفير مصر لدي دولة بولندا، وبرفقته ميهاو وابيندا سفير بولندا بالقاهرة والوفد المرافق له بمقر وزارة الإنتاج الحربي اليوم ، وذلك لبحث سبل التعاون في التصنيع الحربي والمدني بين شركات الإنتاج الحربي المصرية ونظيرتها في بولندا.

واستعرض الوزير "مرسي" خلال اللقاء أوجه التعاون القائمة بين الطرفين في عدد من المجالات منها (أنظمة المراقبة بالكاميرات ، تحويل المحركات للعمل بالغاز الطبيعي ).

وأكد أنه يسعى إلى زيادة أوجه التعاون بين الجانبين ليشمل مجالات جديدة مثل: ( إنتاج الفولاذ، أنظمة الإنذار والليزر ومكافحة الحريق ، الأنظمة الهيدروليكية ، معدات الأمن الصناعي) ، مؤكدًا أن التعاون مع الشركات البولندية يعد فرصة مهمة لشركات الإنتاج الحربي للاستفادة من خبرة الشركات البولندية المتطورة لنقل تكنولوجيا التصنيع إليها.

كما أكد الوزير " مرسي " خلال اللقاء أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر بين الطرفين ، ووجه الدعوة إلى تبادل الزيارات والوفود من المهندسين والفنيين في الشركات بين الطرفين لتحديد المجالات المشتركة التي يمكن التعاون من خلالها كما وجه الدعوة للسفير البولندي والشركات البولندية للمشاركة في معرض السلاح القادم EDEX والمقرر عقده خلال عام 2021 .

من جانبه أكد " ميهاو وابيندا" سفير بولندا بالقاهرة ، أن نجاح التعاون وجدية المباحثات بين الطرفين يعزز من رغبة الشركات البولندية في فتح مجالات جديدة للاستثمار لها في مصر ، خاصة في ظل التطور الملحوظ الذى تشهده البلاد في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن شركات الإنتاج الحربي المشهود لها بالكفاءة والدقة وما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وفنية وبشرية تجعل منها الشريك الأمثل للتعاون مع الشركات البولندية في المجالات الصناعية المشتركة على الصعيدين الحربي والمدني .

من جانبه أشار حاتم تاج الدين المرشح سفيرا لمصر في بولندا إلى أنه سيعمل عند توليه منصبه علي نقل ما اطلع عليه من خبرات فنية وتكنولوجية متطورة في العديد من مجالات الصناعات العسكرية والمدنية بشركات الإنتاج الحربي التي تعد إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية إلي بولندا.

وأكد علي عزمه دعوة الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال في دولة بولندا لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي والتعرف علي أرض الواقع علي الإمكانيات التي تمتلكها وتحديد مجالات التعاون المقترحة حيث تمثل هذه الزيارات مجالًا خصبًا لعقد شراكات جديدة مع الإنتاج الحربي.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن هذا اللقاء يعد تأكيدًا على رغبة وزارة الإنتاج الحربي في التعاون والتكامل مع الشركات العالمية من أجل تعميق ونقل تكنولوجيا التصنيع وإدخال صناعات جديدة إلى مصر مشيرًا إلي أن وزير الدولة للإنتاج الحربي حث علي دعوة الشركات البولندية في المشاركة في معرض إيديكس القادم.