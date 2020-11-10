القومي للسكان واليونيسف ينظمان ورشة عمل لدعم و تمكين شباب الجامعات فى مجال العمل التطوعي

شارك الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، والدكتور فزلول حقي نائب ممثل اليونيسيف فى مصر، في فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي للسكان لقيادات المنظمات الطلابية ، وذلك في إطار خطة عمل مبادرة شباب مصر ، التي تتم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

وقال الدكتور طارق توفيق إن الشباب يلعب دورا مهمًا في توعية المجتمع بما يواجهه من مشكلات؛ فهم عناصر فاعلة تساعد على البناء وتحقيق ما يتطلع إليه المصريين للعيش برفاهية ، مشيرًا إلى أن " مبادرة شباب مصر " تقوم بتدريب وتأهيل هؤلاء الشباب على مهارات التواصل والتثقيف المجتمعي وذلك في إطار ما تحرص عليه مصر من اهتمام بالشباب، وإِشراكهم في جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطن المصري.

من جانبه أشار الدكتور فزلول حقي نائب ممثل اليونيسيف فى مصر " أن يونيسف مصر تقوم بدعم المبادرة منذ إطلاقها والتى من أهم أهدافها نشر ثقافة التطوع فى مصر ورفع قدرات المتطوعين ... وبالنظر إلى المستهدفات والأفكار الإبداعية التى تم عرضها اليوم من الشباب نرى جليا مدى شغفهم فى التغيير الإيجابى وهو مؤشر على أننا على المسارالصحيح".

وشارك في ورشة العمل من الإتحادات الطلابية كل من ، الإتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب – مصر (IFMSA-Egypt)-الإتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF)- الإتحاد المصري لطلاب العلاج الطبيعي (EUPTS)-الجمعية المصرية العلمية لطلاب التمريض وحديثى التخرج (ENNSSA) ، حيث تم مناقشة خطة التثقيف المجتمعي فى 25 جامعة و 18 محافظة و التي تستهدف الوصول إلى 150 ألف شاب وولي أمر فى القرى الأكثر احتياجا ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من وزارات الصحة و السكان والشباب و الرياضة والأوقاف والتضامن لمساعدة الأسر على التكيف والتعامل مع المتغيرات المجتمعية و معرفة سلوكيات النظافة و الوقاية من العدوى ، وأيضًا لرفع الوعىي وتعزيز السلوكيات المجتمعية وأساس التربية الإيجابية لتجنب انتشار العنف.

من جانبهم أكد طلبة المنظمات على أهمية الاستفادة من التدريب الذى تم من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف تحت رعاية المجلس القومي للسكان ، حول مهارات التواصل والتثقيف المجتمعى و كيفية استخدام الرسائل الأساسية المشتركة بين الفئات العمرية المختلفة مثل الحماية من العدوى والعناية بالنفس و التغذية السليمية والتواصل بين الأبوين والاستخدام الآمن للإنترنت و طرق المتابعة و التقييم و كيفية إدارة ولتعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي و المنصات الإلكترونية لنشر المعلومات التثقفية و إنشاء محتوى فعال يطور مهاراتهم الشخصية خلال الجدول الزمني المحدد لانشطة المبادرة والوصول لأكثر من مليون مشاهدة .

جدير بالذكر أن 75 من الطلبة المدربين والمؤهلين ، نجحوا فى تدريب أكثر من 6000 طالب وطالبة ضمن البرنامج التدريبى لطلبة الجمعيات الطلابية والذى تم من خلال ويبنار "محاضرة مباشرة عبر الإنترنت" ، لبناء قدرات الطلبة المتطوعين فى التثقيف الإيجابى ورفع الوعى لدى الشباب والأباء بالقضايا السكانية ذات الأولوية الوطنية.

واستكمالا لأنشطة المبادرة ؛ تم التواصل مع أكثر من 22 جامعة حكومية من قبل المجلس الأعلى للجامعات لدعم دور الشباب والاستفادة من قيمتهم المضافة من خلال انخراطهم بفاعلية كمثقفي أقران ومحدثين للتغيير بين أقرانهم وفي مجتمعاتهم المحلية، وسوف تساهم إدارة المبادرة بدعم فرق التوعية فى الجامعات المشاركة لنشر ثقافة الوعي والوقاية من الأمراض و الأوبئة والحد من انتشار المشاكل الاجتماعية مثل العنف ضد الأطفال ويالوصم و التميز ضد العاملين بالقطاع الصحي.