سقوط أمطار على الوجه البحري بكثافة .. تعرف على مناطق الطقس السيء اليوم

تشهد محافظات جمهورية مصر العربية، حالة من اضطراب الطقس مع نهايات شهر الخريف وقُرب حلول فصل الشتاء، تزامنا مع سقوط الأمطار على المناطق الشمالية ووجه بحري والقاهرة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الخميس 12 نوفمبر 2020.. وهي كالتالي:

خريطة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020:



الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية".

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - الضبعة - رشيد- بلطيم - مطروح - السلوم).

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة على بعض المناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بناس)

خريطة يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 :



السواحل الشمالية : أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الأسكندرية - الضبعة - مطروح - رشید- بلطيم)

شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة).

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خريطة يوم الخميس 12 نوفمبر 2020:



السواحل الشمالية : أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.