نعى المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، البوم الثلاثاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، الذي وافته المنية منذ قليل.
وقال "القواسمي" خلال نعيه الذي نشره عبر حسابه الخاص: "ترجل صائب عريقات، ترجل الفارس البطل القائد المغوار، ترجل قبل أن يرى القدس حره، سلام عليك ايها الصديق الصدوق القائد البطل أبا علي".
اقرأ أيضا: الخارجية تنعي صائب عريقات: خسرنا مناضلا ثابتا أفنى عمره مدافعا عن القضية الفلسطينية
وأعلنت حركة فتح صباح اليوم الثلاثاء وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ونقله لأحد المستشفيات الإسرائيلية لتلقى العلاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حركة فتح تنعي صائب عريقات: ترجل الفارس قبل أن يرى القدس حرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.