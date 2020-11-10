حركة فتح تنعي صائب عريقات: ترجل الفارس قبل أن يرى القدس حرة

نعى المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، البوم الثلاثاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، الذي وافته المنية منذ قليل.

وقال "القواسمي" خلال نعيه الذي نشره عبر حسابه الخاص: "ترجل صائب عريقات، ترجل الفارس البطل القائد المغوار، ترجل قبل أن يرى القدس حره، سلام عليك ايها الصديق الصدوق القائد البطل أبا علي".

اقرأ أيضا: الخارجية تنعي صائب عريقات: خسرنا مناضلا ثابتا أفنى عمره مدافعا عن القضية الفلسطينية



وأعلنت حركة فتح صباح اليوم الثلاثاء وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ونقله لأحد المستشفيات الإسرائيلية لتلقى العلاج.

