ميرنا وليد تتصدر "التريند" لهذا السبب

ميرنا وليد تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء ظهورها في برنامج صاحبة السعادة مع الاعلامية إسعاد يونس، وفريق عمل مسلسل ذئاب الجبل بعد مرور أكثر من 15 عامًا على عرضه.

ميرنا وليد



كشفت الفنانة ميرنا وليد، عن أسرار عديدة بخصوص مسلسل ذئاب الجبل، وأنها لاتزال محتفظة بنسخة من السيناريو حتى الآن، وذلك بسبب رد فعلها وبكائها حينما قراءته للمرة الأولى.

وأشارت ميرنا وليد خلال الحلقة، أنها شاركت في مسلسل ذئاب الجبل وهي في الـ 17 من عمرها اي في مرحلة الثانوية.

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وكان أول ظهور للفنانة ميرنا وليد فيلم الراعى والنساء مع الراحلة سعاد حسنى وأحمد زكى عام 1991، لتستكمل مسيرتها الناجحة بمسلسل ذئاب الجبل الذي كان نقلة نوعية بالنسبة لها.