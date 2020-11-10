التعليم تعلق على قرار دفع الطلاب 4 آلاف جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة

بعد أن أقرت الحكومة تطبيق عقوبة الغرامة التى تصل إلى 4 آلاف جنيه فى حالة عدم ارتداء الكمامة، تداولت أنباء عن تطبيق عقوبة على الطلاب بدفع نفس المبلغ حال عدم ارتدائهم الكمامة خلال اليوم الدراسي.
ونفى الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، لشئون المعلمين، هذه الأنباء، مؤكدا إنه لا صحة لصدور قرار بتغريم الطالب الذى لا يرتدى الكمامة فى المدرسة بدفع 4 آلاف جنيه، لأنه لا يمكن تغريم تلميذ لمجرد أن والده لم يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة.
وأوضح نائب وزير التعليم لشئون المعلمين أنه من الصعب ارتداء الأطفال للكمامة فى المرحلة الابتدائية لظروف المرحلة العمرية، لكن الطلاب في الصفوف الأعلى مطالبين بارتدائها، لافتا إلى أن أولياء الأمور أصبحوا ملزمين بتنفيذ قرارات الحكومة والاجراء من إداراة المدرسة يكون مع ولي الأمر بعد انذاره أكثر من مرة.
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وأكد أن جميع المعلمين ملزمين بارتداء الكمامة، لحمايتهم وحماية الفئة التي يتعاملون معها، ولن يتم التهاون مع المخالفين في المدارس حفاظا على حياة ملايين الطلاب.
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