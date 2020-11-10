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التعليم تعلق على قرار دفع الطلاب 4 آلاف جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة

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بعد أن أقرت الحكومة تطبيق عقوبة الغرامة التى تصل إلى 4 آلاف جنيه فى حالة عدم ارتداء الكمامة، تداولت أنباء عن تطبيق عقوبة على الطلاب بدفع نفس المبلغ حال عدم ارتدائهم الكمامة خلال اليوم الدراسي.

ونفى الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، لشئون المعلمين، هذه الأنباء، مؤكدا إنه لا صحة لصدور قرار بتغريم الطالب الذى لا يرتدى الكمامة فى المدرسة بدفع 4 آلاف جنيه، لأنه لا يمكن تغريم تلميذ لمجرد أن والده لم يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة.

وأوضح نائب وزير التعليم لشئون المعلمين أنه من الصعب ارتداء الأطفال للكمامة فى المرحلة الابتدائية لظروف المرحلة العمرية، لكن الطلاب في الصفوف الأعلى مطالبين بارتدائها، لافتا إلى أن أولياء الأمور أصبحوا ملزمين بتنفيذ قرارات الحكومة والاجراء من إداراة المدرسة يكون مع ولي الأمر بعد انذاره أكثر من مرة.

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وأكد أن جميع المعلمين ملزمين بارتداء الكمامة، لحمايتهم وحماية الفئة التي يتعاملون معها، ولن يتم التهاون مع المخالفين في المدارس حفاظا على حياة ملايين الطلاب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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