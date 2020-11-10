"فرحة غامرة".. شاهد صور محمد صلاح في حفل زفاف شقيقه

عاد مساء أمس نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إلى مصر، وذلك لحضور حفل زفاف شقيقه نصر، والإلتحاق بعدها لمعسكر المنتخب الوطني، من أجل مباراتي توجو ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2022.

وتدوال رواد السوشيال ميديا صوراً لمحمد صلاح، من تصوير "إسماعيل بدر" خلال حفل الزفاف، حيث بدت الفرحة على وجهه، كما ظهر معه أيضاً محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا ومنتخب مصر.

وظهر صلاح يرقص على أنغام المهرجانات خلال حفل الزفاف وسط فرحة عارمة، وارتدى بعض الحضور ماسكات المسلسل الإسبانى الشهير"لاكاسا دى بابل"، وهو نفس الماسك الذى ارتداه أيضاً نجوم الفراعنة بالمنتخب الأوليمبى بعد تتويجهم بأمم أفريقيا للشباب فى العام الماضى.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ، القائمة النهائية للفريق استعدادا لمباراتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

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وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

