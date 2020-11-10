الصحة تنشر أسباب إصابة الأطفال بالديدان المعوية (انفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان في منشور لها اليوم عن أسباب الإصابة بالديدان المعوية والتي جاء في مقدمتها عدم غسيل الخضروات والفاكههة جيدا بالماء النقية بالإضافة إلى شرب الماء الملوث، فضلا عن عدم غسيل الأيدى بالماء والصابون قبل الأكل وبعده، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية خاصة المتعلقة بقص وتقليم الأظافر.

وفي وقتِ سابق، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الإصابة بالطفيليات المعوية وخاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس (الدودة الدبوسية)، تكون أكثر انتشارا بين الأطفال من عمر 4 وحتى 12 سنة، حيث إن الأطفال فى السن المدرسي هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان.

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كما علنت وزيرة الصحة، عن إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر بالمجان، وذلك على مستوى المدارس بجميع محافظات الجمهورية، موضحة أن الحملة تستهدف إعطاء الجرعات بعقار المبندازول، لـ15 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدراس (حكومي – خـاص - أزهري)، مؤكدًا أن العقار عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وآمن وفعال وليس له أي أثار جانبية.