بسنت شوقي تكشف تفاصيل قصة حبها للفنان محمد فراج

بسنت شوقي تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل"، فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جراء ظهورها في لقاء جمعها مع محمد فراج لتكشف عن تفاصيل علاقتهما، عبر برنامج "It's Show Time"، الذي يذاع على قناة cbc الفضائية من تقديم دينا حويدق.

بسنت شوقي



أوضحت الفنانة بسنت شوقي، أنها تعرفت على الفنان محمد فراج منذ ٥ سنوات ونصف، لتبدأ قصة الحب من لوكيشن تصوير مسلسل تحت السيطرة الذي جمعهما سويًا.

والتقت الفنان محمد فراج طرف الحديث، ليكشف عن أكثر شيء يكرهه في خطيبته بسنت شوقي هو أنها تنفعل بسرعة شديدة وتهدأ في بطء شديد.

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان محمد فراج فيلم الصندوق الأسود بمشاركة الفنانة منى زكي، ومصطفى خاطر.