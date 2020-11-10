بسنت شوقي ومحمد فراج
بسنت شوقي تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل"، فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جراء ظهورها في لقاء جمعها مع محمد فراج لتكشف عن تفاصيل علاقتهما، عبر برنامج "It's Show Time"، الذي يذاع على قناة cbc الفضائية من تقديم دينا حويدق.
بسنت شوقي
أوضحت الفنانة بسنت شوقي، أنها تعرفت على الفنان محمد فراج منذ ٥ سنوات ونصف، لتبدأ قصة الحب من لوكيشن تصوير مسلسل تحت السيطرة الذي جمعهما سويًا.
والتقت الفنان محمد فراج طرف الحديث، ليكشف عن أكثر شيء يكرهه في خطيبته بسنت شوقي هو أنها تنفعل بسرعة شديدة وتهدأ في بطء شديد.
اقرأ أيضًا..ميرنا وليد تتصدر "التريند" لهذا السبب
الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان محمد فراج فيلم الصندوق الأسود بمشاركة الفنانة منى زكي، ومصطفى خاطر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسنت شوقي تكشف تفاصيل قصة حبها للفنان محمد فراج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.