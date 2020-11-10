"مستحضرات تجميل" و"مبيدات حشرية".. موارد مالية جديدة لصندوق الطوارئ الصحية

تضمن مشروع قانون صندوق الطوارئ الصحية، المعروض علي لجنة الصحة بمجلس النواب، عدد من الضوابط الخاصة بموارده المالية، والتى من المنتظر أن تضمن استمرارية عمله وأداء مهمته المنوطه به.

مهام الصندوق وفق مشروع القانون ستكون ذات صلة بالوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.