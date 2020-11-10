"مستحضرات تجميل" و"مبيدات حشرية".. موارد مالية جديدة لصندوق الطوارئ الصحية

تضمن مشروع قانون صندوق الطوارئ الصحية، المعروض علي لجنة الصحة بمجلس النواب، عدد من الضوابط الخاصة بموارده المالية، والتى من المنتظر أن تضمن استمرارية عمله وأداء مهمته المنوطه به.
مهام الصندوق وفق مشروع القانون ستكون ذات صلة بالوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
المورد الأول للصندوق سيكون من المساهمات المالية للعلاج علي نفقة الدولة فى التدخلات الطبيبة التى يغطيها الصندوق، حيث المساهمات التى توفرها الدولة لهذه التدخلات ستحال للصندوق، بجانب نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية.
تضمنت الموارد أيضا أرصدة حساب صندوق دعم الدواء،و 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستنثني من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، وأرصدة حساب صندوق القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي، والمبالغ التى يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، والمبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أدء العمل في الإدارات المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشأت الطبيبة رقم 51 لسنة 1981، والموارد الأخري التى يقررها مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراض الصندوق ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
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