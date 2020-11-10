شوبير: "أعلم ما جاء في تقرير لجنة تفتيش نادي الزمالك"

علق الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، والخاصة بالقرار الذي سيصدر من وزارة الشباب والرياضة، بناءا على تقرير لجنة التفتيش على نادي الزمالك، وأكد شوبير على أنه يعلم ما جاء بتقرير اللجنة.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم: "وزير الرياضة أكد أن التفتيش القضائى على الزمالك اقترب من الانتهاء، التفتيش انتهى والتقرير جاهز أمام سيادة الوزير منذ أيام، وما يحدث أن هناك لجنة من وزارة الرياضة لها صفة الضبطية القضائية تراجع التقرير".

وأضاف: "الوزير أكد أنه سيأخذ كل الإجراءات القانونية، مؤكداً أن تلك الإجراءات ليست ضد مؤسسة لكنها ضد أفراد، النادى لأنه مؤسسة تابعة لرقابة الدولة، لكن مجلس الإدارة مسئول أمام الدولة".

واستكمل: "هانى زادة عضو الزمالك أكد أن هذا الأمر ليس فى يد الوزير وأن النادى ليست لديه مخالفات مالية، مشيراً إلى أن النادى سيلجأ للقضاء الإدارى، وإذا كان الأمر هكذا فما كان عمل اللجنة داخل النادي؟، كانت تفتش لكي ترفع تقرير، ولا يوجد قضاء إدارى فى قانون الرياضة هذا يعتبر تدخل حكومى".

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واختتم: المهندس هانى زادة لا يجب أن يستعجل، فمن الممكن أن الوزير يحيي مجلس الأدارة على عمله النزيه، بالرغم من أنني أعلم ما الذي جاء في التقرير".

