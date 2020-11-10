الإسكان تدرس مشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم عقد اجتماع للجنة الوطنية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لدراسة مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ووضع مخطط لتطوير المدينة، بحضور جميع ممثلى الجهات المعنية، فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير مدينة سانت كاترين.

وأوضح المهندس خالد عباس، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، إذ تجلى الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى، وهى منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، لجميع سكان العالم.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

اقرأ أيضًا: طرح 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة

وشدد المهندس خالد عباس على ضرورة الإسراع بإعداد الرسومات التنفيذية، للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير مدينة سانت كاترين فى أسرع وقت ممكن، والعمل على تسويق المدينة عالميا كوجهة للسياحة الروحانية، مؤكدا أن مدينة سانت كاترين، لها قيمة تاريخية وروحانية كبيرة جدا، وتعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث. وخلال الاجتماع استعرض ممثلو المكاتب الاستشارية المخططات المُقترحة لتطوير مدينة سانت كاترين، والمشروعات المقترح تنفيذها، حيث تم إجراء رفع مساحى دقيق للمنطقة ودراسة طبوغرافية المكان ومخرات السيول، وتم تكليف المكتب الاستشارى بإعداد دراسة هيدرولوجية متكاملة لتجنب أخطار السيول، خصوصا وأن المدينة تقع فى ملتقى العديد من الأودية ومهددة بالسيول. اقرأ أيضًا: احجز شقتك.. الإسكان الاجتماعي يطرح 100 ألف شقة بـ12 مدينة جديدة



تجدر الإشارة إلى أن مدينة سانت كاترين تقع فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثرى، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

