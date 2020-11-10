عمر كمال يرد على الإنتقادات التي توجهت له بسبب جملة "اركن شهادتك على جمب"

لاقى المطرب الشعبي عمر كمال هجومًا واسعًا من قبل العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك جراء نشره صورة للعديد من الجوائز التي حظى بها على مدار مسيرته العملية، معقبًا عليها قائلًا: "أركن شهادتك على جمب لو ربنا مأذنشى واشتغلت بيها..وشمر وأشتغل وحقق حلمك".

بدأت العديد من الإنتقادات التي تتوجه له بسبب جملته وخاصة "اركن شهادتك" ليأخذ الحديث مجرى ثانٍ، الأمر الذي اضطره لتوضيح المنشور الخاص به مرة أخرى.

عمر كمال



كتب عمر كمال عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، قائلًا: "فيه رقم محطوط للحجوزات ع الصفحة عشان الشغل والأفراح والحفلات .. من اكتر المكالمات اللى بتيجى عاوزين شغل ومفيش شغل عندكم عشان احنا محتاجين شغل .. حاجة بتحسسنى بالحزن جدا لانهم شباب ف سني".

وتابع: "فا بحب بين كل فترة والتانية اكتب بوست للناس فيه تشجيع وحافز ان خلى جواك ايمان بنفسك وامل ف ربنا وان كل حاجة هاتتعدل..انا شاب اخدت دبلوم صنايع وكملت دراسة مزيكا ف معهد موسيقى العربية .. ولما طلعت ملقتش فرصة أغنى ف الطرق العادية زى قصور الثقافة و الأوبرا وكده .. فا قررت اعتمد على نفسى واشتغل كل حاجة وحرفيا شمرت واشتغلت ومشيت ف كل الطرق اللى توصلنى لهدفي".

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وأوضح عمر، قائلًا: "فا كتبت بوست من المنطلق ده اللى هوا شيل شهادتك على جمب لو مشتغلتش بيها وانزل و شمر وهات حلمك وهدفك وحققه وحطيت صورة لتكريمات وجوايز نتيجة لنجاحى ف مجالى وطبعا قصدى ان كل واحد ف مجاله يجتهد مش يسيب شهادته ويروح يغنى أكيد .. ايه الغلط ف كده يا جماعة".