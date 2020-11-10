عاجل.. السيسى يجتمع مع مدبولى ووزير البترول ورئيس شركة ديمى للتكريك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إلى جانب كلٍ من لوك لويس، رئيس مجلس إدارة شركة "ديمى" البلجيكية لأعمال التكريك، وعدد من كبار المسئولين بالشركة.





جاء ذلك بحضور لواء بحرى أ.ح محمد فكرى مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، وعميد بحرى أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، وعقيد بحرى محمد المخزنجى رئيس قسم التحليل السياسى بقيادة القوات البحرية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة "ديمى" فى مصر، وكذلك المخطط العام لمشروع تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء.

ووجه الرئيس بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجى العام لتنمية سيناء، مع توفير عوامل النجاح للمشروع، خاصةً الدراسات الفنية وجدارة الإدارة، لثبات مستوى الإنتاج وتحقيق النتائج التنموية المنشودة من المشروع.

وشهد الاجتماع استعراض المخطط العام للمشروع الذى يهدف إلى استغلال الثروة السمكية ببحيرة البردويل وتطويرها من كافة الجوانب، والذى تم صياغته بالشراكة مع أكبر مكاتب الخبرة العالمية، فضلاً عن عرض العوائد الاستثمارية المنتظرة من هذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية غنية، إلى جانب ما سيوفره تطوير البحيرة من فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائى عائد اقتصادى، وكذا إعادة التوازن البيئى للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، بالإضافة إلى المردود الإيجابى لهذا التطوير على تنمية منطقة شمال سيناء بأسرها.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى التباحث حول التعاون مع شركة "ديمى" لإقامة محطات لتوليد الطاقة النظيفة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، وذلك لتعظيم استخدامها إلى جانب مصادر الطاقة التقليدية، واستغلالاً للبنية التحتية المتقدمة التى باتت تمتلكها مصر فى مجال توليد الطاقة بوجه عام، وفى مقدمتها المحطة الأكبر فى العالم للطاقة الشمسية بمنطقة بنبان فى أسوان، وكذلك محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح فى البحر الأحمر.