وبحسب بيان صادر عن المحافظة، يمكن الاستفادة من تلك الخدمة المجانية وقت الحاجة إليها من خلال الاتصال على أرقام غرفة عمليات المحافظة الآتية وهى:" 034234131_ 034234132 _ 034234133_ 034234134 _ 034234135 _ 034234136 _ 034234137" أو الخط الساخن من أى تليفون أرضى 114.
وتعرضت أحياء الإسكندرية، صباح اليوم، لهطول أمطار غزيرة يصاحبها هطول رياح غربية وانخفاض فى درجات الحرارة، ما أربك حركة المرور بعدة مناطق.
ونشرت شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجانا.. محافظة الإسكندرية تخصص أرقاما لنجدة السيارات خلال الأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.