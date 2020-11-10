مجانا.. محافظة الإسكندرية تخصص أرقاما لنجدة السيارات خلال الأمطار

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، يمكن الاستفادة من تلك الخدمة المجانية وقت الحاجة إليها من خلال الاتصال على أرقام غرفة عمليات المحافظة الآتية وهى:" 034234131_ 034234132 _ 034234133_ 034234134 _ 034234135 _ 034234136 _ 034234137" أو الخط الساخن من أى تليفون أرضى 114.

وتعرضت أحياء الإسكندرية، صباح اليوم، لهطول أمطار غزيرة يصاحبها هطول رياح غربية وانخفاض فى درجات الحرارة، ما أربك حركة المرور بعدة مناطق.

ونشرت شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.