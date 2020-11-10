عاجل.. السيسى يوجه بتوفير كل عوامل النجاح لمشروع تنمية بحيرة البردويل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزيرى الزراعة والبترول، وقائد القوات البحرية، ورئيس شركة ديمى البلجيكية للتكريك.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة "ديمى" فى مصر، بما فى ذلك المخطط الشامل لتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء. وخلال اللقاء وجه الرئيس السيسى بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجى العام لتنمية سيناء، مع توفير كل عوامل النجاح للمشروع، خصوصا الدراسات الفنية وجدارة الإدارة. وشهد الاجتماع استعراض المخطط العام للمشروع الذى يهدف إلى استغلال الثروة السمكية ببحيرة البردويل وتطويرها من كافة الجوانب، والذى تم صياغته بالشراكة مع أكبر مكاتب الخبرة العالمية، فضلا عن عرض العوائد الاستثمارية المنتظرة من هذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية غنية، إلى جانب ما سيوفره تطوير البحيرة من فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائى وعائد اقتصادى، وكذا إعادة التوازن البيئى للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، بالإضافة إلى المردود الإيجابى لهذا التطوير على تنمية منطقة شمال سيناء بأسرها.

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