غدا.. مصر للطيران تسير 38 رحلة واشنطن وأمستردام أهم الوجهات

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الأربعاء 11 نوفمبر، 38 رحلة جوية لنقل ما يقرب من 4000 راكب.

ويصل معدل الرحلات إلى رحلة واحدة إلى كل من «واشنطن، بيروت، بغداد، إربيل، الدمام، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، دبي، روما، نيويورك، ميلانو، جدة، الخرطوم، المدينة المنورة، الرياض، عمان، الشارقة، أبوظبي».

وتُسيِّر مصر للطيران 7 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان و٥ رحلات شحن جوي.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، قد أعلنت ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع المطارات المصرية، ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر، من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.